Sakala fotograafil õnnestus haruldane väänkael pildile püüda

„Ma nägin teda ise ka esimest korda ning jaanid veetsingi mitte lõkke ääres, vaid väänkaela passides,“ rääkis Riig. „Minu jaoks on see ikka vägev elamus. Piltide saamiseks kasutasin muidugi supertehnikat. Ehk õnnestub mul saada pildile ka see, kuidas tal pojad pesast välja lendavad. “

Kolmanda kategooria ohustatud liikide hulka kuuluv väänkael on Eestis väikesearvuline haudelind, kelle arvukus on siin viimase paari aastakümne jooksul tunduvalt vähenenud. Vikipeedia andmeil on väänkaela arvukust hinnatud 5000 - 10 000 paarile.Väänkaelal on varjevärvus, ta on üleni kirjatud puukoore sarnase mustriga, nagu ka öösorr. Väänkaela häälitsused sarnanevad lõopistriku ja väike-kirjurähniga. Häirimise korral pöörab väänkael kaela mitmes suunas nagu madu ja ka sisistab rästiku moodi. Rahvasuu tunneb teda seetõttu ka nõidmao nime all.

Väänkael sööb peamiselt sipelgaid, vähem lehetäisid, rohutirtse ja teisi putukaid. Ta pistab oma pika kleepuva keele sipelgapessa ja haarab selle külge jäänud sipelgad kiiresti suhu.

Väänkaela laulu järgi on arvestatud viljakülvi aega, samuti on selles kuuldud hädakisa ehk siis ohu ja õnnetuse lähenemist.