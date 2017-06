Kalurid said Võrtsjärvest haruldaselt suure karpkala

«Sellist kala pole mina varem saanud,» tunnistas Priit Laur, kes koos Raigo ja Margus Varega on kutselist kalurielu maitsnud 2011. aastast. «Kui hakkasime mõrda paati tõmbama, oli üsna kohe tunda, et midagi suurt on sees. Kui mõrd veepinnale tuli, tegi kala väga tugeva löögi.»

Esialgu arvasid kalurid, et see on suur haug, aga üsna kohe selgus, et see on hoopis erakordselt suur karpkala.

Suur kala kaalus 12,1 kilogrammi ja oli täpselt meeter pikk. / Erakogu

«Nii suurt karpi mina näinud ei ole,» ütles Võrtsjärvel kutselise kalurina töötav Aivar Kärp, kui kuulis 12-kilose kala tabamisest. «See on kindlasti haruldus.»

Kärp on kalurina töötanud mitu aastakümmet ning tema suurim saak on olnud 20 kilogrammi kaaluv valgeamuur. Tema püütud suurima karpkala kaal on olnud kümme kilo.

Priit Lauri sõnul räägitakse Võrtsjärve kalurite seas, et kunagi olevat püütud järvest 15-kilone karpkala, aga tal pole andmeid, kas see legend ka tegelikkusele vastab.

Suurest kalast soovivad püüdjad säilitada pea ja saba. Ülejäänud läheb suitsuahju ja kala süüakse ära jaaniajal. «Suure suitsukarbi heast maitsest räägitakse palju, aga vähestel õnnestub seda proovida,» lisas Laur.

Kohast, kus karpkala välja tuli, on kalurid varem püüdnud linaskit, latikat ja pisut haugi. «Sel päeval tundusid 1,5- ja 2-kilosed linaskid selle karbi kõrval ikka poisikesed,» lausus kalur.

Oiu sadamas oli pärast meeste kaldale saabumist elevust palju. Kõik soovijad, kes sadamas olid, said ennast suure haruldusega pildistada ja soovijaid oli kalurite sõnul hulgaliselt.