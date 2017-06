Kaks suurepärase hüppevõimega lammast pagesid aedikust

Politsei otsis seepeale üles loomade omaniku, kuid too oli lambad selleks ajaks juba kinni püüdnud ja tarandikku tagasi viinud. Omanik kinnitas politseinikele, et aiast väljapääsenud lambad ei kujuta endast inimestele ohtu.

Viljandi linnavalitsuse haljastuse eksert Liisi Preedin nentis, et 27 lossimägede nõlval elava lamba seas on kaks sellist looma, kes on erakordselt hea hüppevõimega. «Keegi neid sealt lahti päästmas ei käi, vaid nad hüppavad ise aiast üle,» sõnas Preedin. Tema kinnitusel on kaht lammast tulnud varemgi aeda tagasi ajada, sest nad on sealt plehku pannud. «Mõtleme praegu, kuidas tarandikku turvalisemaks muuta.»

Preedin kinnitas, et inimesed on lammaste suhtes olnud vastutustundlikud ning keegi pole neile liiga teinud ega neid aiast välja päästmas käinud.