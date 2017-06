Märt Avandi avastart: vesi tikkus kurku ja jalad taarusid all, aga õnnelikult finišis

„OK,” vastas ta finišis küsimusele, kuidas ta oma elu esimese ujumisest, rattasõidust ja jooksmisest koosnenud võistlusega rahule jäi. „Mis OK? Tegelikult ikka väga hea,” parandas ta ennast kohe seejärel.

Esimene tulemus oli tõesti hea, sest näiteks mitmekordsele ministrile ja riigikogu liikmele Jürgen Ligile, kes kuulub veteranide seas Eesti paremikku, kaotas Avandi pisut üle kahe minuti.

„Suurepärane tulemus,” andis debüütvõistlusele hinnangu Avandi treener, veel mõni aasta tagasi maailma tippu kuulunud Ain-Alar Juhanson. „Eesmärk oli tegelikult ju distants läbi teha.”

Viljandis pühapäeval peetud Eesti karikavõistluste etapil oli kavas sprindidistants, kus esmalt ujuti 750 meetrit, siis sõideti 20 kilomeetrit jalgrattaga ja lõpuks joosti viis kilomeetrit. Kui ujumise ja rattasõidu muutis raskeks tugev tuul, siis jooksudistants oli Viljandis juba tavapäraselt väga raske, sest kaks korda tuli üles joosta järsust Pikast tänavast.

Triatloni põhidistantsile oli end kirja pannud üle 200 osaleja ning see tähendas, et meeste ja naiste start tuli anda eraldi. Sellest hoolimata kogunes mehi järve ulatuvale sillale nii palju, et paar sekundit enne starti käis kõva raksakas ja üks silla konstruktsiooni tükk murdus. Nii et paar meest kukkus vette juba enne ametlikku lähet. Kohe antigi aga start ning tublisti üle saja osaleja asus teele.

Märt Avandi püsis kogu aeg rivi keskel. „Ujudes mõtlesin ma algul, et teiste ujujate tekitatavatest pritsmetest tuleb vesi pidevalt suhu, aga siis sain aru, et see on ikka suurest lainetusest,” rääkis ta.

173 lõpetaja seas sai Avandi 91. koha ning üldvõitjale, Kadrinast pärit Mart Suurkivile kaotas ta 18 minutiga.

Rattasõit oli Avandi sõnul kolmest alast lihtsaim. Raske tõus Viiratsi mäe all andis end küll kõvasti tunda ja ülesmäge sõtkus ta püsti, aga tagasitee allamäge andis tunni aja jooksul ainsa võimaluse puhata. „Ratta jooks oli nii hea, et ma veeresin kahest konkurendist mööda,” rõõmustas ta.

Jooksmine oli ettearvatult raske. „Kui ma teist korda mäest üles läksin, siis mina seal enam jooksjaid ei näinud. "Tuterdamine" on kõige õigem sõna, mida ma enda kohta võiks kasutada,” kõneles Avandi.

Triatloniks treenima asus Märt Avandi tänavu talvel ning tema peamine eesmärk on 5. augustil Otepääl peetav Eesti suurim triatlon "Ironman 70,3". Number tähistab miilide arvu, mis sel võistlusel tuleb läbida, ning ametlikult on see poolpikk triatlon. Ujuda tuleb seal 1,9, rattaga sõita 90 ja joosta 21,1 kilomeetrit.

„Raske on arvata, kui palju Otepää võistlus raskem on. Viljandi oli minu jaoks esimene ja mingit võrdlust mul ei ole,” nentis Avandi. „Eks ma Otepääle lähen ikkagi täiesti rohelisena.”

Rohkem Avandi enne augusti algust võistelda ei saa, sest teatritöö ja filmivõtted röövivad kogu aja. „Viljandi võistlus oli ainus, kuhu ma kuidagimoodi tulla sain,” lausus ta.

Enne pühapäevast starti sai Avandi magada üsna napilt, sest alles kella nelja ajal varahommikul lõppesid tal Viljandis filmivõtted. Sellest ei teinud triatloni debütant aga numbrit. „Ma teadsin seda ega lasknud end sellest häirida. Eks see ole häälestamise küsimus,” sõnas ta.

Ain-Alar Juhansoni hinnangul on Märt Avandi valmis poolpikaks triatloniks, kus korraga on stardis ligi 1000 inimest. „Mõned pikad treeningud on veel jäänud,” ütles ta. „Märt on kinnitus sellele, et kui inimesel on sportlik taust ja elementaarne ujumisoskus, on võimalik triatloniga tegelema hakata ka täiskasvanueas.”

Otepää triatloni korraldajad on aastaid võtnud enda hoole alla tuntud inimesi ja ärgitanud neid triatloni proovima. Nende käe all on treeninud ja hiljem ka võistluse läbinud näiteks Gerli ja Tanel Padar ning Contra. Tänavu valmistub lisaks Märt Avandile pikaks katsumuseks ka Raivo E. Tamm.