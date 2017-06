Majja lennanud BMW oli tehniliselt korras

Politsei on peaaegu kuus kuud uurinud, mis põhjusel paiskus novembris 22-aastase naise juhitav BMW Viljandis Riia maantee ja Vaksali tänava nurgalt õhku ja maandus majja. Nüüd on selge, et naine oli roolis narkojoobes ja autol polnud midagi viga.