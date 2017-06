Galerii: tapmises kahtlustatav noormees toodi Viljandi kohtumajja

Laupäeval kella 12.30 paiku leidsid juhuslikud möödujad Viljandi järve terviseraja ääres asuva puhkekoha lähedalt noore naise surnukeha. Nagu uurijad pärastlõunaks välja selgitasid, oli hukkunu 17-aastane kohalik neiu.

Juba ööl vastu pühapäeva pidasid politseinikud Lääne-Virumaal kinni 21-aastase mehe, keda noore naise tapmises kahtlustatakse. Kinnipeetu on teo ka üles tunnistanud.

Prokuratuur ei ole avaldanud ei kannatanu ega kahtlustatava isikut. Mehe kohta on öeldud vaid seda, et ta on varem kriminaalkorras karistatud.