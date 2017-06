17-aastase neiu mälestamiseks on süüdatud küünlad

Viljandist Mustla poole suunduva maantee esimesel kilomeetril on teest vaid mõneteistkümne meetri kaugusel koht, kust avaneb maaliline vaade Viljandi järvele ja linnale. Just seal põlesid täna ennelõunal hauaküünlad.

Suvel on see Viiratsi mäel asuv koht üsna populaarne noorte seas. Läheduses on ka lõkkeplats ning laud ja pingid.

Lõuna prefektuuri ja ringkonnaprokuratuuri pressiteate andmetel sai häirekeskus laupäeva pärastlõunal teate, et Viljandi linna servas järve kõrval heina sees on tundmatu naise surnukeha. Politsei alustas surmajuhtumi üksikasjade uurimiseks kriminaalmenetlust.

Teate Viljandi–Rõngu tee esimesel kilomeetril lõkkeplatsi juures kraavipervel olevast naise surnukehast sai häirekeskus juhuslikelt möödujatelt kella 12.30 paiku. Sündmuskohale suundusid politseiuurijad, kriminalist, kohtuarst ja teised korrakaitsjad, et koguda sündmuskohalt kõik tõendid, mis võimaldaks tuvastada neiu surma põhjuse ja samal ajal ka tema isikut selgitada.

Õhtupoolikuks õnnestus politseil kindlaks teha, et hukkunu on 17-aastane kohalik neiu. Seejärel viis politsei kurva sõnumi ka naise perekonnani. Surma täpne põhjus selgitatakse kohtuarstlikul lahangul.

Viljandi politseijaoskonna juht Künter Pedosk sõnas, et noore inimese surm on igal juhul äärmiselt traagiline. „Uurijad pingutavad südamest selle nimel, et saada võimalikult kiirelt lõpuni selgeks, millised sündmused eelnesid neiu surmale. Info järjepideva kogumise ja analüüsimise kõrval on olulise tähtsusega ka lahangu tulemus, et selgitada, kas surm võis olla vägivaldne,“ ütles jaoskonna juht.

Kõik juhtumi täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus, mida viib läbi Lõuna prefektuur ja juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.