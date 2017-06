Sularahaautomaadist saadi võltsimistunnustega rahatäht

Lõuna prefektuuri pressiteate andmetel oli see 50-eurone. Rahatäht kõrvaldati käibelt ja saadeti ekspertiisi. SEB, Swedbanki, Nordea ja LVH pressiesindaja ütlesid, et nende andmetel ei ole ühegi nende sularahaautomaadist võltsimistunnustega rahatähte saadud.

SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas ütles, et säärane olukord on võimatu. "Masinad on nii targad, et nad ei võta võltskupüüri sissegi," rääkis Allas. "Kui rahatäht on pisut kortsutatud või näiteks pesus pehmeks läinud, tõrgub ka sularahaautomaat seda vastu võtmast."

Ta lisas, et sisestatud võõrrahatähed sularahaautomaat tagastab, aga võltsimise kahtlusega rahatähe võtab aparaat kogumiskasti ning edasi ringlusesse see kindlasti ei lähe.

Euroopa panga 2012. aasta otsuse põhjal peavad iseteenindusseadmed võltsimiskahtlusega eurod ringlusest eemaldama ehk masinasse jätma ning sealt viiakse need 20 päeva jooksul pädevasse ametiasutusse. Eesti puhul tähendab see politsei- ja piirivalveametit.