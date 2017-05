Ugalas peetav välkloeng küsib, mis paneb liikuma Eesti väikelinna

Nii ruumihuvilisele kultuuripublikule kui arhitektidele ja linnadisaineritele mõeldud õhtu algab kell 17.30 teatrimajas ekskursiooniga, mida juhib hoone renoveerimises kaasa töötanud arhitekt Erkki Tammeleht. Eesti arhitektuurikeskuse juhataja, arhitekt Raul Järgi sõnul on värskelt uuesti avatud Ugala teater loengu kuulajatele kindlasti tõmbenumber.

Väitlusjuhid Ülle Maiste ja Diana Taalfeld on seotud büroodega AT Home ja NU Arhitektuur. Teemaga ühendab neid Viljandi ja Elva keskväljaku projekteerimine, mis on EV100 arhitektuurikonkursside võidutööde jätk.

Välkloengule omaste lühiettekannetega astuvad publiku ette visuaal- ja helikunstnik, lavastaja, õpetaja ja kultuurikorraldaja Erik Alalooga, geograaf, Viljandi kultuuriakadeemia ettevõtluspraktikate koordinaator Andres Rõigas, Valga linnarhitekt Jiri Tintera, kohviku Fellin tegevjuht, «Tule õue!» kogukonnaliikumise asutaja ja eestvedaja, kohvikuöö peakorraldaja ning Viljandi Music Walki korraldusmeeskonna liige Gea Melin ning Ameerika antropoloog, kirjanik ja kollektsionäär R. Paul Firnhaber.

Teema ajend on Eesti arhitektide liidu ja Eesti Vabariik 100 projekt «Hea avalik ruum», mis tegeleb linnakeskuste korrastamisega. Projekti tulemusena korrastatakse 15 Eesti väikelinna keskväljakud, peatänavad või nende ümbrus. Projekti algatajad näevad linnakeskuste kordategemises suurt võimalust inimesi kokku tuua, kasvatada kohaliku kogukonna ühtsustunnet ja muuta väikelinnade elukeskkond ligitõmbavamaks.

Eesti arhitektuurikeskuse välkloengute eesmärk on kutsuda avalikkust kaasa mõtlema ja arvamust avaldama meid ümbritseva avaliku ruumi kujundamises, tekitada arhitektuuriteemadel avalikku arutelu ja viia ühiskonda arusaamist, et arhitektuur on meie kõigi asi.

Välkloengud on tasuta.