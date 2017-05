Aprill oli keskmisest kõvasti külmem ja sajusem

Eesti keskmine õhutemperatuur oli +3,0 kraadi, mis on 1,6 kraadi madalam kui paljude aastate keskmine, milleks on +4,6 kraadi. Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 10. aprillil Võrus +17,9 ning miinimumiks 16. aprillil Jõhvis –11,1 kraadi.

Eesti keskmisena oli päikesepaistet 191 tundi, see on 99 protsenti keskmisest, mis on 193 tundi.

Sama jahe aprill on olnud aastatel 1974 ja 1971, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +3,0 kraadi. 1961. aastast on kõige külmem aprill olnud 1966. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +0,8 kraadi.

Eriliselt jahe oli tänavu aprilli teine dekaad: Eesti keskmine õhutemperatuur +0,9 kraadi tavapärase +4,2 kraadi asemel ning see on alates 1960. aastast neljas koht. Sama jahe oli aprilli teine kolmandik 1986. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +0,8 kraadi.