Ligi aasta väldanud inimkatse: D-vitamiin ei taha normi jõuda

Nagu proviisor nentis, oli viimati tuvastatud D-vitamiini näit 60,3 nmol/l selline, et raskest hüpovitaminoosist on üle saadud, kuid selle tase veres on siiski madal. Ta viitas doktor Mart Kulli mõne aasta tagusele soovitusele, et näidu 50–75 nmol/l puhul peaks tarbima seda vitamiini kuni 2000 IU-d päevas.

«Soovitaksingi kõnealusel juhul võtta edaspidi 2000 IU-d D-vitamiini ja ikka söögiga koos, nagu varemgi tublisti tehtud,» rääkis Zirk. «D-vitamiini taset võiks minna kontrollima uuesti juba kahe kuu möödudes. Kui see on ikka alla 75 nmol/l, tuleks jätkata veel kaks kuud ja uuesti kontrollida.»

Proviisor märkis, et kui D-vitamiini tase on jõudnud lõpuks normi, peab jätkama selle säilitamiseks tavalise annusega ehk 1000 IU-ga päevas. Vähemasti tuleks nõndaviisi teha sügisest suveni.

«Veres oleva normikohase D-vitamiini koguse puhul pole täiskasvanutel seda suvekuudel vaja lisaks võtta,» ütles Zirk. «Erandina peaks D-vitamiini aasta ringi tarbima teatud haiguste puhul, samuti siis, kui inimene on ülekaaluline või on tegu eaka või lapsega, sest ka päikesekiirguse toimel ei toodeta piisavalt D-vitamiini. Samal ajal tuleb nahka kaitsta liigse päikesekiirguse eest päikesekaitsekreemidega, mis omakorda takistavad D-vitamiini tootmist organismis.»

Zirk lisas, et D-vitamiini tarbimist puudutavate täpsemate küsimustega tuleks pöörduda perearsti poole, kes korraldab selle vitamiini taseme määramise ning sõltuvalt tulemustest teeb skeemi, kuidas ja millises annuses toidulisandit kasutama hakata. Samuti saab tema sõnul küsida apteegist nõu, kuidas oleks preparaadist saadav kasu maksimaalne.