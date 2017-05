Juhtkiri. Kuues kilomeeter

Staažikad sportijad võivad kinnitada, et pilt, mis praegu vabal päeval mõnel tuntud terviserajal avaneb, erineb märgatavalt näiteks kümne või viieteistkümne aasta tagusest. Võib-olla on ka rada paremasse korda saanud ning teeääred ilusamini niidetud, kuid üsna kindlasti on seal rohkem inimesi. Jooksjaid, jalutajaid, kepikõndijaid, rattureid, rulluisutajaid... Ühesõnaga neid, kelle meelest peab inimeses kõik kaunis olema. Neid, kes oma keha eest liikumisega hoolt kannavad või seda vähemasti püüavad.