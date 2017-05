Ehkki 1–14-aastasi kokku võttes on Eestis vaktsineerimine haiguste leviku tõkestamiseks vajalikul tasemel, teeb tervishoiu­spetsialiste murelikuks, et väikeste laste kaitsesüstimine jäi mullu alla normi.

Aprillikuu viimast nädalat tähistatakse Euroopas traditsiooniliselt vaktsineerimisnädalana. Hoolimata sellest, et tänu vaktsineerimisele on maailmas seljatatud raskeid nakkushaigusi, on Eestis viimastel aastatel järjekindlalt kasvanud vaktsineerimisest keelduvate lapsevanemate ja erinevate haiguste vastu kaitseta jäävate laste arv.