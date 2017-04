Viis aastat tagasi avatud Oiu sadam on vee poolt vaadates tõeline pilgupüüdja.

Täna on esimene üle-eestiline avatud kalasadamate päev, millega Viljandimaal on ühinenud Oiu sadam. Kogu Eestis kutsuvad 11 sadamat endale külla, et tutvustada kalandust ja kalasadamate igapäevaelu.