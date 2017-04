Köstri tänaval stalkerliku kolossina kõrguv vana veski meelitab linna ja maakonna seiklusjanulisi noori eluga riskima. Politsei on hoone teravdatud tähelepanu alla võtnud ning manitseb lapsi ja nende vanemaid mõistlikkusele: hoones ringi liikumine võib lõppeda surmava õnnetusega.

Viljandis Paalalinna ja Kantreküla piiril Köstri tänaval asuv vana viljaveski on muutunud linna ja maakonna noortele omalaadseks ajaveetmispaigaks. Et aga ehitises varitsevad ohud, on politsei muutunud väga murelikuks.