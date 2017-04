Ega ma jalgpallist kuigi palju tea. Õigupoolest on mul sellega umbes samasugune suhe nagu Eurovisiooni lauluvõistlusega. Reeglid on selged, aga nii nagu mu kõrvadel on aeg-ajalt raskusi eurolaulude eristamisega, kipun jalgpallimatše vaadates suluseise või käepuuteid kahe silma vahele jätma. See, kas mäng on lahtine või kinnine, puhas või räpane, jääb teiste meeste hinnata – mina ei üritagi.