Aialinnuvaatlejad aitavad teha teadust

Suvise aialinnupäeviku veebirakendusse www.eoy.ee/aed saab igaüks luua oma isikliku aialinnupäeviku, kuhu saab kirja panna kõik aias kohatud ja pesitsevad linnud ning muud juhuvaatlused selgroogsete, tolmeldajate ning fenoloogiliste tähelepanekute kohta: millal hakkasid õitsema taimed ja millal ilmusid välja esimesed putukad. Kaardirakenduse abil saab jälgida ka teiste osalevate aedade tulemusi.

Niisuguse rahvateadusprojekti tähtsus seisneb selles, et iga osaleja saab anda jõukohase panuse suuremahulise andmebaasi loomisse. Selle analüüsimine annab parema ülevaate kuldnoka, suitsupääsukese, linavästriku ja paljude teiste armastatud lindude käekäigust Eesti eri piirkondades. See on ka ainus mõistlik viis, kuidas koguda andmeid aedadest, kuhu teised seired muidu ei ulatu.

«Tänu aialinnuvaatlejatele oleme teada saanud, et kuigi meie rahvuslinnu pesitsusedukus on Eestis piirkonniti väga erinev, on see praegu siiski märgatavalt väiksem kui 1990. aastatel,» lausus EOÜ direktor Andres Kalamees. «Tulemusi, mida toona peeti kehvapoolseteks pesitsusnäitajateks, peame paraku tänapäeval pidama juba päris headeks.»

Tänavu on külma aprillikuu tõttu aedades tavapärasest tunduvalt vähem kohatud linavästrikku. Suvise aialinnupäeviku koordinaator Meelis Uustali sõnul saadakse sügisel kokkuvõtteid tehes teada, kas see viitab linavästriku ilmateadlikule käitumisele ja nad on alles poolel teel või on sel toredal sabaviibutajal väga raske aasta.

«Suvine aialinnupäevik» kestab 1. märtsist 8. oktoobrini. Aialinnupäeviku tegemisi kajastab looduskalender.ee.