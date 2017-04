Kahel teelõigul on liikluspiirangud

Viljandi–Rõngu maanteel Viiratsi lähedal paigaldatakse täna teeandureid. Töö tehakse kordamööda mõlemal teepoolel ja ühe suuna sulgemisaeg on umbes kolm tundi. Tööde tegemise ajal on läbisõidukoha tee umbes 3,5 meetrit. Erivajadusel võimaldatakse läbisõit laiusel kuni kuus meetrit. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.

Samuti jätkuvad täna teekorrastustööd Viljandi maakonnas Valga–Uulu maanteel Kenganurme–Tihemetsa lõigul (km 82,8-93,9). Seal teostatakse haljastustöid ning kehtestatud on kiiruspiirang.

Täpsemat informatsiooni liikluspiirangute kohta näeb veebilehelt www.tarktee.ee või helistades maanteeinfo lühinumbril 1510. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.