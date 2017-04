Novembrikuus kultuuriministri allkirjaga kunstimälestiseks kuulutatud Lalsi Püha Nikolause kiriku ikonostaasi ja aujärjetagust maali peab muinsuskaitseamet väga väärtuslikuks. Pildil on 56 aastat koguduse vanem olnud Marta Suigussaar.

Lalsi-Lätkalu külaseltsile on juba pikemat aega muret teinud kirik, mida katuse kehva seisukorra tõttu ähvardab kokkukukkumine. Nüüd on lootust, et pühakoda hukust siiski pääseb.