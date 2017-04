Aasta terviseedendaja Anu Kivi teab, et ravida on tavaliselt kulukam kui ennetada.

Viljandimaa aasta terviseedendaja tiitli pälvinud Anu Kivi tööpõld on lai. Õnneks on viimasel ajal märgata ka inimeste suhtumise muutumist sellesse, mis on tervisele kasuks ja mis mitte.