Jooksjad saavad reedel stardinumbrid välja võtta

Esmaspäeval on 88. ümber Viljandi järve jooks ning selleks, et võistluspäeval vältida järjekordi ja säästa energiat, on end varem jooksule ja kepikõnnile kirja pannud osalejatel alates reedest võimalik välja võtta stardinumber ja muu registreerimise juurde kuuluv atribuutika.