Viljandi linn ootab rahataotlusi

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi.

Õpilasstipendiumi taotlusvormi leiab aadressilt viljandi.ee/stipendiumid.

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele, Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas. Et spordistipendiumi taotletakse väga aktiivselt, on komisjon leppinud kokku, et ühte sportlast ei toetata aasta jooksul rohkem kui kaks korda. Samuti ei rahastata varustuse soetamist.

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Viljandi kultuurielus.

Stipendiumide taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus koos isiku tegevuse kirjelduse ja saavutuste loeteluga, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus ning vähemalt üks soovituskiri. Loomestipendiumi taotlemisel tuleb lisaks esitada koopia käsikirjast, kavast, maketist või muust teosest, mille teostamiseks stipendiumi taotletakse.

Statuudid ja taotlemise ankeedid leiab aadressilt viljandi.ee/stipendiumid.

Taotlusankeete täites tuleb olla hoolikas, sest puudulikult vormistatud taotlusi ei arutata. Stipendiumide puhul ei arutata neid taotlusi, mille esitaja on varem stipendiumi saanud, kuid jätnud esitamata selle kasutamise aruande.

Alates käesolevast aastast saab Viljandi linnavalitsuselt projektide toetuseks toetust taotleda neli korda aastas. See tähendab, et ürituse või projekti elluviimiseks soovitava toetuse küsimine tuleb planeerida ühte neljast taotlusvoorust. Linnaeelarve reservfondist selliste tegevuste tarbeks toetusi ei anta.

Kolmanda taotlusvooru projektitoetuse taotluse esitamise tähtpäev on 2. mai. Toetust saab küsida projektidele, mis saavad teoks ajavahemikus 1. juulist 31. detsembrini.

Viljandi tegevus- ja projektitoetuse andmise kord ja avalduse vormid on aadressil viljandi.ee/projektitoetus.