Eurosaadik Yana Toom nentis üleeilses Õhtulehes vormilt kahetsevas, ent alatoonilt ähvardavas arvamusloos, et venelased pole kümnenditaguseid pronksiöid unustanud. Just nii ütleski: «Venelased ei ole unustanud.» Ja küllap on tal õigus. Olgu siis igaks juhuks öeldud, et ka mina – eestlane – pole unustanud.