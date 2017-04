Pärast seda, kui Tactical Foodpackist sai sõjalis-sportliku mõõduvõtu «Utria dessant» võidumeeskonna sponsor, on sinna kuulunud militaarmatkaja Tiit Rosenberg uudistoote tegijatega tihedat koostööd teinud. «Minu meelest on see kõnealuses valdkonnas uus tase,» kiidab ta.

FOTO: Elmo Riig