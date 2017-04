Ametnikud aitavad pindalatoetust taotleda

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus korraldab koostöös PRIA-ga pindalatoetuse taotlusvooru ajal e-PRIA kasutamise juhendamist. Juhendajateks on kogenud põllu- ja maamajanduse kutsetunnistusega konsulendid ning nõuandekeskuste töötajad ning neilt saab abi erinevates küsimustes, sealhulgas kliendiks registreerimisel, põllumassiivide piiride muutmisel ja mahetootmise toetuste taotlemisel.

Juhendamise eesmärk on suurendada e-PRIA kaudu toetust taotlevate isikute arvu ning esitatavate dokumentide osa, sest juba aastast 2018 plaanitakse minna üle ainult e-PRIA kaudu pindalatoetuste taotlemisele. Samalaadse tugiteenuse abiga on e-PRIA kaudu laekunud taotluste arv kolme aastaga tõusnud 87 protsendini.

Mai algusest saab iga tootja pöörduda oma maakonnas e-PRIA juhendamise tugiteenust pakkuva konsulendi või nõustaja poole, et registreeruda tasuta juhendamisele. Teenust pakutakse kõigile taotlejatele, kes soovivad oma dokumente e-PRIA kaudu esitada, kuid pole seda keskkonda varem kasutanud või on sellega varem ise hätta jäänud. Vajaduse korral saavad need taotlejad, kel pole arvutit või internetiühendust, kasutada oma taotluse täitmiseks ja esitamiseks seda teenust pakkuvate konsulentide ja nõustajate arvuteid.

e-PRIA kaudu taotluse esitamise eeliseks on, et portaal teavitab pidevalt taotluses esinevatest puudustest ja tekkinud vigadest ning taotlust esitades saab olla kindel, et see on korrektne. Samuti on järgmisel aastal juba lihtsam oma taotlusvormi täita, sest ühes kohas on koos kogu maade ja taotlustega seonduv info. Edaspidi on võimalik teha neid toimingud endale sobival ajal, nii ei pea arvestama PRIA maakondlike büroode lahtiolekuaegadega ega kulutama kiirel põllutööde perioodil aega järjekorras seismisele.

Juhendamine on tasuta ning seda rahastatakse riigieelarvest.