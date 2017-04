Karksi-Nuia-Anikatsi maantee ääres paikneva Vana-Virite talu peremees Aivar Moks on naabrite meelehärmiks aastaid dokumentides väitnud, et tema maal pole krossirada, vaid lihtsalt üks tavaline eratee, mille rajamiseks pole olnud tarvis küsida ehitus- ega kasutusluba. Seni on oma tegevusetuses samale seisukohale toetunud ka vallavalitsus. Samas annab pilk pilvepiirilt pikemalt süvenematagi aluse uskuda, et see tee on spetsiaalselt motospordi harrastajatele mõeldud harjutus- ja võistlusobjekt.

|

FOTO: Marko Saarm