Pollist pärit noormehele Andres Sakkovile on vilkurid meeldinud juba lapsest peale. Küll on ta õhanud politseiniku-, küll tuletõrjujaameti järele. Kuigi haridustee viis ta pärast kooli hoopis kaubandusmaailma, on ta leidnud võimaluse, kuidas lapsepõlve­unistustele elu sisse puhuda.