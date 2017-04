Viljandi kalamees õngitses oma elu suurima ahvena

Kalamees läks läinud neljapäeva õhtul kella seitsme paiku plaaži juurde proovima uut õnge, täpsemalt öeldes mikro-jig’i komplekti ehk Volžanka võlukepikest.

Nael veetis basseini laudteel tunnikese ning kala näkkas ainult korra. Aga see oligi see õige kord.

«Olen varasematel aastatel saanud kolm üle kilo kaaluvat ahvenat, aga see oli kõige suurem. Minu elu kala,» lausus ta.

Samal ajal läheduses kala püüdnud tuttav laenas Naelale kahva, et suur ahven turvaliselt veest välja saada. Ühtlasi talletas kamraad ahvena väljatõmbamise pildile ja videosse.

Internetientsüklopeedia Vikipeedia andmeil võib ahven kasvada rohkem kui nelja kilo raskuseks ja poole meetri pikkuseks ning elada kuni veerandsaja aastaseks.

Nael märkis, et suurimaid ahvenaid käiakse püüdmas Rootsis ja Hollandis, aga Eesti veekogudes ei jõua ahvenad nii suureks kasvada.

«Soovitan kõigile: kui saad kätte suure kala, lase see vette tagasi,» rääkis ta. «Suurest kalast saab püügirõõmu, süüa ta kõige paremini ei kõlba. Mina olen alati suured kalad vette tagasi lasknud, et nad oma geene edasi annaksid.»

Nael tähendas, et kui on kange kalaisu, tasub minna turule ja räime osta. Mis aga puutub ahvenatesse, saab tema arvates kõige maitsvama roa 100–300 grammi kaaluvatest isenditest.

Küsimusele, mis on tema kalamehekarjääri eesmärgid, vastas Nael: «Tahan harrastuspüügivahendiga ehk õngega kätte saada 15-kilose haugi, 5-kilose koha ja 1,5-kilose ahvena.»

Ajakirja Kalastaja vastutav väljaandja Hanno Kask ütles, et 1,37 kilogrammi on Eestis ahvena kohta tubli tulemus, aga siiski mitte midagi haruldast. Umbes nii raskeid ahvenaid püütakse Eesti veekogudest tema andmeil igal aastal mitu tükki.

«Minu enda rekordahven kaalus 1,2 kilo, sain selle kätte kümmekond aastat tagasi Hiiumaal Orjaku kanalist,» rääkis Kask. «Mul ei ole Eesti ametliku rekordahvena kohta praegu andmeid käepärast – olen paar päeva Hiiumaal suvekodu kõpitsemas –, aga näiteks Kalastaja ajakirjal on kindlalt fikseeritud info umbes 1,6 kilo kaaluva ahvena kohta. Usun, et Eestis on püütud ka ligi 2-kiloseid ahvenaid.»

Vanemas kirjanduses on Kase andmeil juttu olnud isegi üle 2 kilo kaaluvatest ahvenatest, kuid sellise info paikapidavust pole enam võimalik kontrollida.