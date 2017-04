Prantsusmaa presidendivalimised on tähtsad kogu Euroopa Liidule. Kui teise vooru oleksid edasi pääsenud Kremliga sõbralikes suhetes olev Marine Le Pen ja kommunist Jean-Luc Mélenchon, tähendanuks see, et Prantsusmaa saab liiduvastaselt meelestatud riigijuhi. Euroopa Liidu ühtsus on pärast Brexitit aga niigi habras.