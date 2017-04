Põhja-Viljandimaal sai kokku valimisliit Kogukonna Hääl

Ühe valimisliidu eestvedaja Ain Ostra sõnul koonduvad nende rühma aktiivsed ja kogukondlikult mõtlevad kohalikud inimesed, kes on valmis panustama tulevase ühendvalla arengusse ega soovi osaleda läbipaistmatus ja oma inimesi ignoreerivas vallajuhtimises.

«Meie praeguses aktiivis on inimesi, kes on valmis aktiivselt tegutsema ega soovi vaikides istuda mõnel ametikohal valla struktuuris,» lausus Ostra. Ta lisas, et kui vald ulatub Kõpust Suure-Jaani ja Kõoni, on omavalitsusele väljakutse jõuda igasse nurka ja iga inimeseni, aga võim peabki teenima inimest, mitte vastupidi.

Suure-Jaani külavanemate ümarlaua juht Kaja Leppiku ütlemist mööda on kodanikel õigus olla oma valla peremehed ja korraldada oma elu just nii, nagu nad seda ise soovivad. «Esimeste ülesannete seas pärast valimisi on muuta senist ebademokraatlikku juhtimisstiili. Kogukondade arvamust peab otsuste tegemisel arvestama ja oma valla tublisid inimesi väärtustama,» lausus Leppik.