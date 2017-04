Reformierakonna Viljandimaa piirkonda asub juhtima Madis Timpson

Madis Timpsoni sõnul käib ettevalmistus kohalikeks valimisteks ning kavas on Reformierakonna nimekirjaga välja tulla kõigis maakonna omavalitsustes. «Iga valimisnimekirja tugevuseks on head ideed ja inimesed, kes hoolivad oma kodukandist ning sooviksid selle arengusse panustada. Meil seisabki ees töö, motiveerimaks inimesi tulema kaasa mõtlema, kuidas kohalikus omavalitsuses veelgi paremini asju korraldada. Olen suhteliselt optimistlik,» kõneles Timpson.

Madis Timpson on sündinud 1974. aastal Viljandis. Ta on õppinud Tartu ülikoolis ajalugu ja juurat ning tal on magistrikraad õigusteaduses. Madis Timpson on töötanud advokaadibüroos, Viljandi linnavalitsuses linnasekretärina ning erasektoris. Aastaid on Madis Timpson juriidiliselt nõustanud erinevaid vabariigi valitsuse ministreid.

Reformierakonda kuulub Viljandimaal 1187 inimest.