Veekeskuse teema ei jäta Viljandis kedagi külmaks. Mis seal imestada: ootusärevalt õhatud ja pettunult ohatud on juba aastaid, et mitte öelda aastakümneid. Ikka ja jälle on midagi valesti läinud, keegi alt ära hüpanud või uus ja parem mõte pinnale tõusnud.