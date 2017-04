Toidupank ootab vabatahtlikke appi

Eesti toidupank kutsub vabatahtlikke 12. ja 13. mail osalema toidukogumispäevadel. Registreerumine veebilehel osale.toidupank.ee on alanud. Kaasatud on 45 kauplust, Viljandis on need Maksimarket, Männimäe Selver ja Rimi hüpermarket.