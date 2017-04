Eksamikeskus hakkab tuleval nädalala mootorrattureid eksamineerima

«Sellel aastal on kevadised ilmaolud olnud heitlikud. Kui juhtub, et need ei võimalda eksamit kokkulepitud ajal ohutult vastu võtta, näiteks on lumi või libedus, siis võidakse graafikus teha muudatusi,» selgitab maanteeameti eksamikeskuse juht Risto Kasemäe.

Nagu eelmistelgi aastatel käib A-kategooria eksamitele registreerimine autokoolide kaudu. Lisaks saab juhikandidaat ennast vabadele aegadele registreerida e-teeninduses.

«Autokool registreerib oma lõpetajad A-kategooria eksamile ise. E-teenindus on mõeldud neile üksikutele, kellel eelmisel aastal eksam tegemata jäi ja suhe autokooliga enam aktiivne ei ole. Siinkohal on oluline meeles pidada, et selline isik ei saa eksamile e-teeninduses registreerida juhul, kui autokool on väljastanud talle lisaks A-kategooria koolituse lõputunnistusele mõne teise kategooria, näiteks C või D lõputunnistuse, mille eksameid ta veel ära pole teinud,» selgitas Kasemäe.

A-kategooria sõidueksamit tehakse autokooli või isiku kasutuses oleva mootorrattaga või mopeediga. Isikul tuleb endale tagada vajalik turvariietus ja -varustus: nõuetele vastav ja sobiva suurusega motokiiver, mootorrattajuhi saapad, mootorratturi kaitsekindad ning vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmed. Eksamile tulles peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument ning sõiduki registreerimistunnistus. Lisaks peab isikul olema kehtiv tervisetõend ja seal väljatoodud eritingimused (prillid, läätsed jms) vastama hetke tervislikule olukorrale.

Viljandimaal võetakse A-kategooria sõidueksameid vastu Vana-Võidus Looduse tee 2, Päri külas lennuväljal ja Viljandis Piiri tänav 2.