Arvamus. Politsei käitus nii, nagu pidi

Ma olen enam kui veendunud, et kui ööl vastu laupäeva Tallinnas politsei eest põgenenud ning kohati ligi 200-kilomeetrist tunnikiirust arendanud mootorrattur (vaata arvamuslooga seotud artiklit) sõitnuks mööda kõnniteed tuisates mõne helkurita jalakäija vigaseks, kritiseeritaks korrakaitsjaid selle eest, et nad süütu inimese vigasaamisega lõppenud õnnetust ära ei hoidnud. Ühtlasi on mul tugev tunne, et osa sellistest kritiseerijatest oleksid needsamad inimesed, kes politseid praegu liiga jõulises käitumises süüdistavad.