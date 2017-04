Nädala pärast silkavad Viljandi staadionil lapsed

Jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson meenutas, et mullu jooksis päev enne suurjooksu Viljandi staadionil 763 kuni 12-aastast last ning kõige rohkem oli osalejaid 1–3-aastaste seas, kes tuli jaotada lausa kahele jooksule. See on ka ainus vanuseklass, kus lastel lubatakse startida koos vanematega.

Alates tillujooksust kuni 9-aastaste lasteni on kavas 300 meetri pikkune distants, 10–12-aastased läbivad 700 ringi. Kõik lapsed stardivad numbriga «1» ning paremusjärjestust ei seata.

Jürisson ütles, et lastejooksudele registreerimine algab Viljandi staadioni peatribüüni taga 30. aprillil kell 12.20. Korraldajad paluvad kõigil jooksule tulijatel varuda vähemalt pool tundi aega, et leida autole parkimiskoht ja laps osalejaks registreerida.

Lastejooksude esimene start on kell 13. Ajakava saab vaadata Viljandi järvejooksu kodulehelt.

Kell 14 tehakse lastejooksude startidele kümne minuti pikkune paus, sest siis lähetatakse Eesti koolide esindused teatejooksule ümber Viljandi järve. Omavahel võistlevad kümneliikmelised võistkonnad, kuhu kuulub viis neidu ja viis noormeest. Eraldi võistlusklassid on põhikooli- ja gümnaasiumiealistele.

Ühe etapi pikkuseks on 500–2000 meetrit ning joostakse mööda Viljandi järve ümber kulgevat terviserada.

Jürisson lisas, et 88. ümber Viljandi järve jooks ja kepikõnd algavad 1. mail kell 12. Nädal enne jooksu on end registreerinud üle 3500 osaleja.