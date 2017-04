IRL-i Viljandimaa piirkonna juhatus panustab Seedrile

«Eesti poliitikas on heitlikud ajad. Vajame juhtideks inimesi, kes on enda võimekust tõestanud, kes suudavad läbi viia ühiskonnas vajalikke muudatusi ja keda saab usaldada,» sõnas IRL-i Viljandimaa piirkonna juhatuse esimees Alar Karu pressiteate vahendusel. «Helir-Valdor Seeder on oma pikaajalise poliitilise karjääri jooksul linnapea, maavanema, riigikogu liikme ja ministrina seda võimekust tõestanud, tegemist on ühtlasi väga sirgjoonelise ja arengule suunatud juhiga. Juhatuse liikmete otsus esitada Helir-Valdor Seeder erakonna esimehe kohale oli üksmeelne.»

Alar Karu tõstab Helir-Valdor Seedrit esile kui üht peamist IRL-i regionaalpoliitika eestvedajat, mille eesmärgiks on tasakaalus Eesti ja sealhulgas just maapiirkondade areng.

«Meie regionaalpoliitika peamine väljakutse seisab täna selles, kuidas tuua inimesed jälle maale elama. Maaelu tuleb rohkem hoida ja toetada nii Eesti julgeoleku, kultuuri kui rahva tervise seisukohalt,» märkis Karu.

Seedri esitas IRL-i esimehe kohale Viljandimaa piirkonna juhatus, kuhu kuuluvad Alar Karu, Ene Saar, Andres Rõigas, Ervin Tamberg, Gert Elmaste, Janika Kivistik, Kalevi Kaur, Kaupo Kase ja Leili Särg.

