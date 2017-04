Maamess tõi kohale ka viljandimaalasi

Maaelu väljaannet esindav viljandlane Marge Ira ütles täna hommikul et, vaatamata lumerohkusele – kahel hommikul oli lumi maas – on rahvast käinud palju.

«Inimesed on rõõmsad ja ostuhuvilised,» lausus ta. «Ma ise pole veel raha kulutanud, aga pärast on plaanis osta lillesibulaid, sinki ja muud laadakaupa. Traktoriga siiski tagasi sõitma ei hakka.»

Aktsiaseltsi Tartu Näitused kommunikatsioonijuht Henrik Urbel teatas, et tänavu on maamessist osa võtnud läbi aegade suurim arv eksponente ning tooteid ja teenuseid kogunes tutvustama 500 firmat kümnest riigist. Viljandimaalt oli tema andmeil kohal 14 ettevõtet.

Maamessi projektijuht Margus Kikkul rääkis, et sarnaselt eelmisele aastale on Maamessi tarvis kasutusel 60 000 ruutmeetrit pinda, kuid tänavu on osalevaid ettevõtteid 40 võrra rohkem.

«Tänavu panime rõhku Läti-suunalistele kommunikatsioonitegevustele, mis osutusid ka tulemusrikkaks,» kirjeldas Kikkul ning lisas, et kui varasemalt on fookuses olnud Soome, siis nii tänavu kui ka järgmisel aastal keskendutakse rohkem lõunanaabritele. «Soomes teatakse meid juba hästi, ka sel korral on soomlaste grupid messile tulemas.»

Kuigi Maamessil soovib osaleda üha enam välisriikide firmasid, on Kikkuli sõnul ennekõike eelistatud kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid. Neid on messil kõikidest Eesti maakondadest.

Maamess on täna, laupäeval avatud kella 16ni.