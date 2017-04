Mikk Maaten läheb rajale Hungaroringil

Viljandimaalane esineb Sloveenia tiimi Pirman Racing värvides, tema võistlusauto on kaheliitrise mootoriga Peugeot 206 ning võistlusklass Sprint -2.0. Meeskonna teine sõitja on 17-aastane sloveen Miha Šumak. Nädalavahetusel peetakse «ESET V4 Cupil» kaks sõitu, kumbki kestusega 25 minutit pluss üks ring. Hooaeg koosneb viiest etapist, pärast Ungarit võisteldakse veel Austrias, Slovakkias ning kaks korda Tšehhimaal.

Mikk Maaten / Henri Kalmist

Mikk Maaten avaldas lootust, et suudetakse olla stabiilsed ja iga kord finišisse jõuda. «Põhiliselt tahame õppida, et järgmisel aastal kuskil teises sarjas, näiteks Euroopa turismiautode meistrivõistlustel kaasa teha. Ootan põnevusega uusi radu. Need olidki üks põhjus, miks seda sarja üldse sõita,» kõneles ta.

Hungaroringil stardib Mikk Maaten laupäeval kell 15.50 ja pühapäeval kell 16.50 Eesti aja järgi. Et aga Ungaris sadas nädala keskel maha paks lumi, on võistlus häiritud ja ajakava võib muutuda.

27-aastane Mikk Maaten alustas autode ringrajasõiduga 13-aastaselt.