Järve jooksu parimaid ootab kokku 3400 eurot

Meeste seas autasustatakse rahalise preemiaga kuut parimat. Kui võitjale on ette nähtud 800 eurot, teise koha omanikule 600 ning kolmandaks jõudnule 400 eurot. Edasi järgnevad 300, 200 ja 100 euro suurused auhinnad.

Naiste hulgas on võitjale 500 eurot, teise koha omanikule 300 ja kolmandana lõpetanule 200 eurot. Kõigi rahaliste preemiate pealt on maksud eelnevalt tasutud ning nimetatud summa saavad võitjad enda arvele.

Kui rahalisi preemiaid on üheksale inimesele, siis erinevaid autasusid jätkub kuni 46-le jooksjale. 1. mail kell 14 algavale autasustamistseremooniale on oodatud kümme paremat meest ja kuus naist. Eripreemiad on parimale Viljandimaa mehele, naisele ja noorele ning vanimale lõpetajale. Võitjameene saavad veel 24 vanuseklassi võitjad ning kahe vahefiniši parimad.

Autasud on esemelised ning lisaks saavad kõik unikaalse karika, mille on kujundanud Viljandi kunstnik Aate-Heli Õun.

Favoriitidest on praegu stardiprotokollis kirjas mullune võitja Ibrahim Mukunga. Viljandis startimist on kaalumas viimasel olümpial maratonijooksus osalenud Tiidrek Nurme ja 3000 meetri takistusjooksus kaasa teinud Kaur Kivistik ning Eesti keskmaajooksu valitsejaks tõusnud Andi Noot.

1. mail kell 12 algavale ümber Viljandi järve jooksule on kümme päeva enne starti end kirja pannud ligi 3500 osalejat. Ümber Viljandi järve jooks on tänavu kavas 88. korda ning tegemist on Eesti kõige vanema jooksuvõistlusega. Kavas on nii 11,5 kilomeetri pikkune jooks kui kepikõnd.