Juhtkiri. Mitte kõigile emadele

Aasta ema valimise tingimuste üle puhkenud diskussioonis on mitmel korral rõhutatud, et iga mittetulundusühing võib endaga seotud ettevõtmistele seada täpselt sellised nõuded ja piirangud, nagu soovib. Niisiis oleneb Eesti naisliidu käitumisest, mis ühiskonnas kanda kinnitanud traditsioonist saab. Nende otsustada on see, kas tiitli andmise seni veatusse renomeesse tekkinud mõrad parandatakse ära või lastakse sel mitte millegi tegemisega kildudeks pudeneda.