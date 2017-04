Kui kõik laabub, peaks praegu parklana kasutatavast Vabaduse platsist mõne aasta pärast saama esinduslik linnaväljak, kuhu on asja vaid jalakäijatel ja jalgratturitel.

Viljandi linnavalitsus nõustus pärast pikka vaidlust arhitektidega, kelle nägemuse kohaselt on Vabaduse plats mõne aasta pärast vaid jalakäijate päralt. See aga tähendab, et linn peab ümbruskonnast leidma kohad, kuhu vähemalt sama palju uusi parkimiskohti rajada.