Sakala, 24. III (6. IV) 1917

Kodumaalt. – Tõrwast. Miilits. Stanowoi pristawi ja teiste politseiwõimude asemel on Tõrwa alewi elanikkude poolt walitud miilitsamehed ametisse walitud. Politsei archiw (kirjakogu) on wallawalitsusele edasi antud. Meeleolu on rahwal waimustaw. Huwi ajalehtede järgi on rahwal kiireste kaswanud. Korrarikkumisi seni ette tulnud ei ole. – Olustwerest. Taluteenijate kaubelust on siiamaani wähe kuulda. Wist on neid nii wähe, et juba iseenesest «ära kaowad». Palka makstakse neil muidugi mehiselt.