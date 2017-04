Maailmameistrivõistlused vajavad vabatahtlikke

Orienteerumise maailmameistrivõistluste võistluskeskused on Tartus, Viljandis, Rõuges ja Vitipalus. Korraldajad kutsuvad appi 200 vabatahtliku töö huvilist, kel on vanust vähemalt 15 aastat.

«Juuli alguses saabuvad Eestisse maailmameistri tiitli eest võistlema parimad orienteerujad rohkem kui 50 riigist, telepilt Lõuna-Eestist jõuab otse ja kokkuvõtetena ligi sajasse riiki. Selleks, et võistlus õnnestuks, vajame hädasti Lõuna-Eesti suve olulisimal spordiüritusel heade inimeste abi,» ütles tiitlivõistluste peakorraldaja Markus Puusepp.

Peakorraldaja lubab, et kõigile vabakutselistele tagatakse kustumatu elamus ning tööpäevadel on vabatahtlikele ette nähtud söök ja jook, vajadusel ka transport ja majutus.

Lisaks pakutakse abilistele tasuta orienteerumise koolituspäevi ning priipääsmeid maailmameistrivõistlustega paralleelselt teoks saavale Eesti orienteerumisnädalale. Samuti on vabatahtlikel võimalik osaleda tasuta kevadistel Tartu orienteerumispäevakutel ja juunist detsembrini Tallinna linnaorienteerumise päevakutel. Lisaks saavad kõik vabatahtlikud sümboolikaga meened.

Spordiüritusele vabatahtlikuks tulek on hea võimalus näiteks õpilastele, kellel pole esimest töökogemust. Tublidele garanteeritakse tunnustav soovituskiri. See on hea võimalus saada rahvusvahelise suurürituse korraldamise kogemus ning võimalus õppida uusi oskusi oma ala proffidelt.

Tänavu suvel Eestis peetavad orienteerumise maailmameistrivõistlused jõuavad ka Viljandimaa publiku ette. 30. juunist 7. juulini suuresti Tartu ja Elva ümbrusse koonduvate võistluste kolmas päev toob osalejad Viljandisse. Lossimägedesse rajatakse rada, millel selguvad linnasprindi segateatevõistluse maailmameistrid.

Rohkem informatsiooni: www.woc2017.ee.