​Mõisakülas on 120 000 euro eest pakkumisel uus­apostliku kiriku kohaliku koguduse hooned, kus on ligi kakskümmend aastat jumalateenistusi peetud. Et suure saaliga peamaja on elektriga kulukas kütta, on viimastel talvedel kolitud hoovi peal asuvasse kõrvalhoonesse.