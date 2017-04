​Orienteerumisel on meie maakonnas väärikas ajalugu. Paraku on see ala siin viimasel dekaadil soiku jäänud, et mitte öelda välja surnud. Nüüd on Karksi-Nuias elavad Kersti ja Aarne Mardiste võtnud nõuks sellele uut hingust sisse puhuda.