Tartu Ülikooli endine kantsler asub Cleveroni tööle

Kogu maailmas uudsete pakirobotite loojana tuntust pälvinud Cleveroni üks asutaja ja juhatuse esimees Arno Kütt ütles, et ettevõtte meeskond on märkimisväärselt kasvanud ja senise arengu põhjal võib öelda, et kasv aina kiireneb. «Pöördusin Andrese poole ettepanekuga liituda meie meeskonnaga eelkõige sellepärast, et meil on kiire kasvu faasis vaja tegevjuhtimisse lisajõudu,» teatas Kütt pressiteate vahendusel. «Minu kirg on tehnoloogia ja arendustegevus. Saaksin edaspidi keskenduda just Cleveroni tehnoloogia arendamisele. Andresel on aga väga tugev juhtimiskompetents ning selles osas on ta Cleveroni meeskonda väga oodatud täiendus.»

Andres Liinat lisas, et viimastel kuudel Cleveroni meeskonnaga läbiviidud strateegia uuendamise protsess on tekitanud suure usu tehtud valikutesse ja meeskonda.

Cleveron on Eesti kapitalil põhinev tehnoloogiaettevõte, mis arendab jaekaubandus- ja logistikaettevõtetele mõeldud pakkide edastamise tehnoloogiat. Cleveroni pakiterminal PackRobot on maailma mastaabis esimene mudel robootikal põhinevate pakiautomaatide põlvkonnas. Uuendusliku tehnoloogia ja rahvusvaheliste suurklientide toel on Cleveroni eesmärk saada oma sektori liidriks Euroopas ja USA-s.