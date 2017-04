Ei juhtu just väga sagedasti, et ajalooraamat trügib müügiedetabelite tippu. Saksamaal sündinud ja praegu New Yorgis elava vabakutselise kirjaniku Norman Ohleri esimene populaarteaduslik teos on suutnud seda teha üle maailma ja erandiks pole nüüd ka Eesti.