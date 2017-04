Heiki Raudla on mitmekülgne mees. Ta on hariduselt füüsik. Tema käe alt on tulnud raamatuid ja karikatuure. Ta on olnud suures poliitikas ja õpetanud koolis lapsi. Argiseid toimetusi on aga alati saatnud kogumiskirg. Lapsepõlves köitnud kommipaberite ja markide juurest on ta jõudnud haruldaste raamatuteni. Viimastel aastatel on tähelepanu keskpunktis elevandid ja avajad.