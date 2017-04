Käsipallimeeskond alustab kolmapäeval veerandfinaaliga

Viljandi HC alustab seeriat kolmapäeval kell 19 kodusaalis.

Mullune finalist Viljandi HC leppis tänavu põhiturniiril neljanda kohaga, mis tähendab, et veerandfinaalseerias tuleb kohtuda HC Tallasega ja võimaliku edu korral juba poolfinaalis mulluse tiitlivõitja Põlva Servitiga.

Viljandil oleks olnud võimalik põhiturniiri neljandat kohta vältida, kui ta poleks viimases voorus saanud kaotust Viimsi/Tööriistamarketilt. «Ega me selles mängus otseselt kehvad olnud. Realiseerimine oli lihtsalt väga vilets. Eksisime palju lubamatult lihtsates olukordades,» meenutas Viljandi peatreener Marko Koks möödunud nädalal peetud kohtumist.

Tallase vastu on Viljandi sel hooajal saanud neli võitu, neist kolm viieväravalise ülekaaluga. «Kaotushirmu meil neis mängudes tekkinud pole. Samas on hooaeg olnud nii pikk, et eelmisi kohtumisi ei maksa väga meenutada,» sõnas Koks ja avaldas lootust, et saab veerandfinaali avavaatuseks kokku parima võimaliku koosseisu.

Meistriliiga debütandi Tallase peatreener Jüri Lepp sõnas, et põhiturniiri viies koht tähendab talle hooaja eesmärkide täitmist. «Et me oleme hästi treeninud, siis miks mitte edasi mängida. Viljandi on senistes mängudes ikka kindlalt parem olnud, aga teatud momentidel oleme suutnud neil elu natuke raskemaks ka teha,» kõneles Lepp.